Dolar
42.83
Euro
50.69
Altın
4,482.21
ETH/USDT
2,930.40
BTC/USDT
87,115.00
BIST 100
11,348.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

DUS 2. dönem ek yerleştirme tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS) 2. dönem ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını bildirdi.

Şeyma Güven  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
DUS 2. dönem ek yerleştirme tercihleri başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün başlayan tercih işlemleri 29 Aralık saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Adaylar, ek yerleştirme tercihlerini ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak gerçekleştirecek.

Ek yerleştirme işleminde, 2025-DUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
İETT araçlarında unutulan eşyalar sergilendi
DUS 2. dönem ek yerleştirme tercihleri başladı
Osmaniye'de 221 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Benzer haberler

DUS 2. dönem ek yerleştirme tercihleri başladı

DUS 2. dönem ek yerleştirme tercihleri başladı

Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM hafta sonu 3 sınav düzenleyecek

ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirmeler için KPSS tercihleri başladı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirmeler için KPSS tercihleri başladı
ÖSYM, 2024-KPSS'nin branş bazında sıralamalarını güncelledi

ÖSYM, 2024-KPSS'nin branş bazında sıralamalarını güncelledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet