DUS 2. dönem ek yerleştirme tercihleri başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS) 2. dönem ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını bildirdi.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün başlayan tercih işlemleri 29 Aralık saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
Adaylar, ek yerleştirme tercihlerini ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak gerçekleştirecek.
Ek yerleştirme işleminde, 2025-DUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.
