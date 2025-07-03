Dolar
39.82
Euro
46.80
Altın
3,330.75
ETH/USDT
2,574.90
BTC/USDT
109,555.00
BIST 100
10,228.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - İstanbul’un Silivri ilçesinde çıkan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. İzmir’in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Gündem

Dünya şampiyonu özel sporcu Tuğba Tekin yaşamını yitirdi

Alp disiplini kayakta dünya şampiyonluğu bulunan özel sporcu Tuğba Tekin, 34 yaşında hayatını kaybetti.

Hüseyin Burak Demirer  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Dünya şampiyonu özel sporcu Tuğba Tekin yaşamını yitirdi

Ankara

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dünya şampiyonu özel sporcumuz Tuğba Tekin’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume sporcumuza Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz." denildi.

Federasyondan alınan bilgiye göre, aktif sporcu bırakan 34 yaşındaki Tuğba Tekin, 2013 ve 2017'de alp disiplini kayakta dünya şampiyonu oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya şampiyonu özel sporcu Tuğba Tekin yaşamını yitirdi
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, bebeğini çöpe bırakan anneyle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından orman yangınlarıyla ilgili paylaşım
Sıcaklıklar cumartesiden itibaren 4-6 derece artacak

Benzer haberler

Dünya şampiyonu özel sporcu Tuğba Tekin yaşamını yitirdi

Dünya şampiyonu özel sporcu Tuğba Tekin yaşamını yitirdi

Down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca'dan Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın madalya

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet