Dolar
17.23
Euro
18.38
Altın
1,844.73
ETH/USDT
1,795.90
BTC/USDT
30,250.00
BIST 100
2,571.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Donetsk'teki sözde mahkeme 3 yabancı askere idam cezası verdi

Ukrayna’nın Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrol ettiği Donetsk bölgesinde teslim olan 3 yabancı asker, bölgedeki sözde mahkemece idam cezasına çarptırıldı.

Emre Gürkan Abay   | 09.06.2022
Donetsk'teki sözde mahkeme 3 yabancı askere idam cezası verdi Fotoğraf: Andre Luis Alve/AA

Moskova

Rus haber ajansı RİA Novosti’nin, Donetsk’teki sözde mahkemeden aktardığı habere göre, Ukrayna tarafında savaşan 2'si İngiltere, biri Fas vatandaşı 3 yabancı askerin duruşması görüldü.

Söz konusu askerlerin, bölge yönetimini devirmeye yönelik girişimde bulunduğu hükmüne varan mahkeme, 3 yabancı askeri idama mahkum etti.

Bölgedeki sözde yasalara göre mahkumların temyize gitmek için bir ay süreleri bulunuyor, idam cezası verilenler kurşuna diziliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İnebolu'dan Kastamonu'ya 95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı
Bartın'daki deniz kirliliğinin polen kaynaklı olduğu belirlendi
Donetsk'teki sözde mahkeme 3 yabancı askere idam cezası verdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan: Etnospor Kültür Festivali'nde hedef çocukların iyi vakit geçirmesi

Benzer haberler

Donetsk'teki sözde mahkeme 3 yabancı askere idam cezası verdi

Donetsk'teki sözde mahkeme 3 yabancı askere idam cezası verdi

Zelenskiy, Rusya'nın FAO üyeliğine son verilmesini istedi

Rusya döviz satma zorunluluğunu revize etti

Rusya: Ukrayna ordusunun Jitomir'deki eğitim merkezini vurduk

Rusya: Ukrayna ordusunun Jitomir'deki eğitim merkezini vurduk
BM: Ukrayna'dan savaş nedeniyle 5 milyona yakın kişi Avrupa'ya sığındı

BM: Ukrayna'dan savaş nedeniyle 5 milyona yakın kişi Avrupa'ya sığındı
Kremlin: Doğal gaz için rubleyle ödeme sistemini reddeden ülkelere sevkiyat durduruldu

Kremlin: Doğal gaz için rubleyle ödeme sistemini reddeden ülkelere sevkiyat durduruldu