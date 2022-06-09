Donetsk'teki sözde mahkeme 3 yabancı askere idam cezası verdi
Ukrayna’nın Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrol ettiği Donetsk bölgesinde teslim olan 3 yabancı asker, bölgedeki sözde mahkemece idam cezasına çarptırıldı.
Moskova
Rus haber ajansı RİA Novosti’nin, Donetsk’teki sözde mahkemeden aktardığı habere göre, Ukrayna tarafında savaşan 2'si İngiltere, biri Fas vatandaşı 3 yabancı askerin duruşması görüldü.
Söz konusu askerlerin, bölge yönetimini devirmeye yönelik girişimde bulunduğu hükmüne varan mahkeme, 3 yabancı askeri idama mahkum etti.
Bölgedeki sözde yasalara göre mahkumların temyize gitmek için bir ay süreleri bulunuyor, idam cezası verilenler kurşuna diziliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.