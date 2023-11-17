Doktorlar, İsrail saldırılarında Gazze'deki çocuk ölümlerine tepki gösterdi
İstanbul görev yapan bir grup doktor, "Dünya Prematüre Günü" dolayısıyla yaptıkları açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarındaki çocuk ölümlerine dikkati çekti.
İstanbul
"Dünya Prematüre Günü" dolayısıyla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nin poliklinik girişinde bir araya gelen doktorlar, "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil", "Gazze'de her 15 dakikada 1 çocuk katlediliyor" yazılı dövizler taşıdı.
Grup adına basın açıklamasını okuyan doktor Huzeyfe Keleş, Filistin halkının yıllardır canlarını, mallarını, evlatlarını ve vatanlarını korumak için direndiklerini ve katledildiklerini söyledi.
İsrail'in Filistin'e karşı düzenlediği saldırılarda binlerce sivili öldürdüğünü belirten Keleş, "Gazze’de 39 prematüre çocuk kuvöze oksijen sağlanamadığı için öldü. 7 Ekim'den 2023 yılının sonuna kadar Gazze’de 15 bin bebeğin doğması bekleniyor. 17 Kasım Prematüre Günü'nde Gazze'nin doğmadan ölüm riskiyle karşı karşıya kalan, doğduğunda bombardımana maruz kalan ve beslenme, sağlık gibi temel haklardan dahi yoksun bırakılan Gazzeli bebeklerin sesi olmak için buradayız." diye konuştu.
Çocuk doktoru Muhsin Kefçi de Gazze'deki hastanelerde elektrik ve oksijenin kesilmesiyle prematüre bebeklerin kuvözlerinden çıkarıldığını, oksijensizlikten ölüme terk edildiklerini söyledi.
Hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Fahri Ovalı da dünyada prematüre bebeklerin yaşatılma oranının arttığını söyledi.
Prematüre bebeklerin yaşatılmasından ziyade hayat kalitelerinin düzeltilmesi ve sakat kalmamasının sağlamasının önemine işaret eden Ovalı, "Yakın zamanda özellikle Gazze'de prematüre bebeklere yönelik ciddi bir soykırım uygulanmaktadır. Şöyle ki bu bebekler oksijensiz, elektriksiz kalmaktadır. Dolayısıyla elektrikli çalışan bütün aletlerin fonksiyonları yok olmakta, bu nedenle erken doğan bebekler ciddi risk altında bulunmaktadır. Önemli olan bu bebeklerin yaşatılması değil sağlıklı kalmasıdır." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.