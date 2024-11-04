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Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış, Orta ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'de yarın sabah itibarıyla kuvvetli yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz için ise fırtına uyarısında bulunuldu.

Merve Yıldızalp  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış, Orta ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon'da yerel kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışların, 900 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Heyelan, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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