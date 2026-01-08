Dolar
Gündem

Doğu Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Doğu Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Doğu Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yağışların, yarın sabahtan başlayarak cumartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli kar, yükseklerinde yoğun kar, kıyı kesimlerinde ise kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Yağışla birlikte kar erimeleri, su baskını, buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksama, tipi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Doğu Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Doğu Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı

