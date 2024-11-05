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Gündem

DMM'den sosyal medyadaki "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak" ifadesine ilişkin açıklama

DMM, sosyal medyadaki "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak" ifadesine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur. Bahse konu ifadeler, bir köşe yazarına ait ifadelerdir." açıklaması yapıldı.

Fırat Taşdemir  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
DMM'den sosyal medyadaki "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak" ifadesine ilişkin açıklama

Ankara

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), sosyal medyadaki "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak" ifadesine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur. Bahse konu ifadeler, bir köşe yazarına ait ifadelerdir." açıklaması yapıldı.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum." ifadelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıymış gibi servis edildiğinin belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur. Bahse konu ifadeler, bir köşe yazarına ait ifadelerdir." bilgisi verildi.

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