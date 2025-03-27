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DMM'den "Şişli Belediyesinin öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımını iptal ettiği" iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Şişli Belediyesi kayyum yönetiminin ilkokul öğrencilerine ücretsiz yemek dağıtımını iptal ettiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Abdullah Sarica  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
DMM'den "Şişli Belediyesinin öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımını iptal ettiği" iddiasına yalanlama

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Şişli Belediyesi kayyum yönetiminin ilkokul öğrencilerine verilen ücretsiz yemek dağıtımını iptal ettiği" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Şişli Belediyesinin herhangi bir okulda ücretsiz yemek dağıtımı uygulamasının bulunmadığı ifade edilen açıklamada, dolayısıyla Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen'in öğrencilere verilen ücretsiz öğünlerin kaldırılmasıyla ilgili karar almasının söz konusu olmadığı aktarıldı.

Belediyenin daha önce ihtiyaç sahibi ailelere öğün desteği sağladığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu uygulama da Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen görevlendirilmeden önce durdurulmuştur. Ertürkmen'in göreve başlamasıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağlanması için talimat verilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz."

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