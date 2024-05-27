Dolar
32.15
Euro
34.92
Altın
2,351.08
ETH/USDT
3,934.30
BTC/USDT
70,045.00
BIST 100
10,656.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Almanya’nın başkenti Berlin’de Alexander Meydanı’nda Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor.
logo
Gündem

DMM'den "kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik" belgelerine dair uyarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), reklam mecralarındaki duyurular yoluyla, geçerliliği olmayan kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi almak için girişimde bulunmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

Serdar Açıl  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
DMM'den "kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik" belgelerine dair uyarı

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinin, Mesleki Eğitim Kanunu gereğince Milli Eğitim Bakanlığı yönetim ve sorumluluğunda olan MESEM ve bu merkezlerin programını uygulayan mesleki ve teknik anadolu liselerindeki alan ve dallarda eğitim süreci boyunca yapılan sınavlarda başarılı olanlara verildiği hatırlatıldı.

Eğitim ve belgelendirme süreçlerinde herhangi bir ücretlendirme yapılmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu eğitim kurumları dışında herhangi bir kişi veya kuruluşun bu belgeleri verme hakkı ve yetkisi bulunmamaktadır. Vatandaşların mağdur olmamaları ve yasal takibata maruz kalmamaları için sosyal medyada ya da bazı reklam mecralarındaki duyurular yoluyla, resmiyet ve geçerliliği olmayan belgeleri almak adına girişimde bulunmamaları gerekmektedir.

Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumları ile kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleri eğitim ve sınav süreçlerine ilişkin bilgilere, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile milli eğitim müdürlüklerinin internet sayfalarından ulaşılabilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, kurum müdürlüklerine başvurabilir veya 7/24 Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezini arayarak gerekli bilgileri alabilirler."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 128. sayısını yayımladı
DMM'den "kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik" belgelerine dair uyarı
Dışişleri Bakanı Fidan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Kassanov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir'i kabul etti

Benzer haberler

DMM'den "kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik" belgelerine dair uyarı

DMM'den "kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik" belgelerine dair uyarı

DMM "bazı illerde 112 Acil sağlık hizmetleri istasyonları kapatılacak" iddiasını yalanladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet