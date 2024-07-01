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Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, eylemini sürdürüyor.

Ahmet Kaplan  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

Diyarbakır

Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerden işten çıkarılan işçiler, merkez Bağlar ilçesindeki belediye binası karşısında kurdukları çadırda eylemlerine devam etti.

Kahraman, yaptığı açıklamada, eylemlerinin amacının belediyelerde işten atılan işçilerin işlerine dönmesini sağlamak olduğunu söyledi.

İşten atılan işçilerle ilgili daha önce hukuki süreç başlattıklarını belirten Kahraman, "Şu anda da çadırımızı kurduk. İşçiler işe iade edilene kadar eylemimiz devam edecek. Demokratik haklarımızı kullanacağız. Burada kimse bir art niyet aramasın. Biz işçinin ekmeğiyle oynanmasını istemiyoruz. Aldığımız duyumlara göre işten atılacak işçilerle ilgili hazırlanan listeler var. Bu listelerin geri çekilmesini istiyor, işten atılanların da işe iadesini talep ediyoruz." dedi.

Ercan Kahraman, eylem yaptıkları çadır ile belediye binası arasında bekletilen kamyonlar için de tepkisini dile getirerek, "Bu kamyonların yeri burası değil, bunların yeri hizmettir. Kaç gündür kamyonları barikat niyetine kullanıyorlar. Bunu kınıyoruz. Demokratik haklardan bahsedenler bugün insanların demokratik haklarına ket vuruyorlar." ifadesini kullandı.

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