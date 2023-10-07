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Diyarbakır'da 864 kilo 800 gram esrar ve 2 milyon 33 bin 815 kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 864 kilo 800 gram esrar, 2 milyon 33 bin 815 kök kenevir ve 30 bin 240 kök skunk ele geçirildi, 10 şüpheli yakalandı.

Ömer Yasin Ergin  | 07.10.2023 - Güncelleme : 07.10.2023
Diyarbakır'da 864 kilo 800 gram esrar ve 2 milyon 33 bin 815 kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakir

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Akçabudak Mahallesi kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Er Kenan Büyükçalışkan Operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, 337 kilogram toz, 475 kilogram kubar olmak üzere toplam 812 kilogram esrar, 2 milyon 33 bin 800 kök kenevir bitkisi ve 30 bin 240 kök skunk bitkisi bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca, 4 evde yapılan aramada 42 kilogram kubar, 10 kilo 800 gram toz olmak üzere 52 kilo 800 gram esrar, 15 kök kenevir bitkisi ve tabanca bulundu.

Operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.

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