Diyarbakır'da 2 ayda 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri ele geçirildi
Diyarbakır'da son 2 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri, 5 bin 491 kök kenevir, 185 gram eroin, 9 kilo 921 gram sentetik uyuşturucu, 233 sentetik ecza ve 181 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Diyarbakır
İl Emniyet Müdürlüğünce narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Narko-Alan uygulamaları ve Kökünü Kurutma Operasyonu'nda, uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına karşı çalışmalar sürüyor.
Kentte 8 Haziran'dan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda, 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri, 5 bin 491 kök kenevir, 185 gram eroin, 9 kilo 921 gram sentetik uyuşturucu, 233 sentetik ecza ve 181 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 984 şüpheliden 225'i tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.