Dolar
17.95
Euro
18.31
Altın
1,787.53
ETH/USDT
1,771.70
BTC/USDT
23,953.00
BIST 100
2,795.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Diyarbakır'da 2 ayda 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri ele geçirildi

Diyarbakır'da son 2 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri, 5 bin 491 kök kenevir, 185 gram eroin, 9 kilo 921 gram sentetik uyuşturucu, 233 sentetik ecza ve 181 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aziz Aslan   | 08.08.2022
Diyarbakır'da 2 ayda 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri ele geçirildi

Diyarbakır

İl Emniyet Müdürlüğünce narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Narko-Alan uygulamaları ve Kökünü Kurutma Operasyonu'nda, uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına karşı çalışmalar sürüyor.

Kentte 8 Haziran'dan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda, 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri, 5 bin 491 kök kenevir, 185 gram eroin, 9 kilo 921 gram sentetik uyuşturucu, 233 sentetik ecza ve 181 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 984 şüpheliden 225'i tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muharrem ayı iftarına katıldı
FETÖ'nün 'futbolda şike' kumpasında yer alan eski hakim ve savcılar hakkında son soruşturmanın açılması kararı
Ege Bölgesi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde sağanak uyarısı
İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya'da Roman vatandaşlarla bir araya geldi
Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Benzer haberler

Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Diyarbakır'da 2 ayda 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri ele geçirildi

Salgında hizmet alınamayan spor salonuna ödenen ücret için mahkemeden iade kararı

Mersin'de 'Temizleme 2 Operasyonu'nda yakalanan 5 şüpheli adliyede

Mersin'de 'Temizleme 2 Operasyonu'nda yakalanan 5 şüpheli adliyede
Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet