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Diyanet, Kur'an kursları ve Dini Yüksek İhtisas Merkezlerini depremzedelerin kullanımına açtı

Diyanet İşleri Başkanlığı, camiler, Kur'an kursları ve Dini Yüksek İhtisas Merkezlerini depremzedelerin kullanımına açtı.

Ferdi Türkten   | 08.02.2023
Diyanet, Kur'an kursları ve Dini Yüksek İhtisas Merkezlerini depremzedelerin kullanımına açtı

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından, depremzedelerin kullanımına açılan Kur'an kursları ve Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinin listesini paylaştı.

Erbaş, paylaşımında, deprem bölgelerinin dışında da deprem mağdurlarının hizmetinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde uygun olan camilerimiz, Kur'an kurslarımız, Dini Yüksek İhtisas Merkezlerimizle birlikte deprem bölgesi dışında yer alan geniş yatak kapasitesine sahip Kur'an kurslarımız ve Dini Yüksek İhtisas Merkezlerimiz de deprem mağduru vatandaşlarımızın hizmetindedir."

Buna göre, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Denizli, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Ordu, Rize, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Yozgat olmak üzere 22 ildeki 23 Dini Yüksek İhtisas Merkezi, 2 bin 521 deprem mağdurunun hizmetine açıldı.

Antalya Aksu, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Alanya, Elmalı, Bingöl merkez, Solhan, Karlıova, Bitlis merkez, Tatvan, Erzincan merkez, Kayseri Hacılar, Kocasinan, Melikgazi, Konya Akşehir, Beyşehir, Çumra, Emirgazi, Hadim, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Meram, Selçuklu, Seydişehir, Sarayönü, Mardin Artuklu, Dargeçit, Kızıltepe, Midyat, Mersin Mut, Akdeniz, Bozyazı, Toroslar, Tarsus, Mezitli, Anamur, Muş Bulanık, Nevşehir merkez, Acıgöl, Sivas merkez, Suşehri, Kangal, Niğde merkez, Bor olmak üzere 12 ildeki 83 Kur'an kursu da 3 bin 124 depremzedenin hizmetinde olacak.

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