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Diyanet İşleri Başkanlığından cami tabelalarına ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerin girişinde yer alan tabelalarda TC ibaresinin kaldırıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Özcan Yıldırım   | 12.12.2021
Diyanet İşleri Başkanlığından cami tabelalarına ilişkin açıklama

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı yazılı açıklamada, bir gazetede yer alan haberde, camilerin girişindeki tabelalarda TC ibaresinin kaldırıldığına dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

Cami tabelalarının nasıl olacağı hususunun Başkanlığın Tanıtım Yönergesi ve ekleri ile belirlendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Tüm Bakanlıklar ve kurumlarda logoların ve tabelaların belli bir standartta hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı da 18 Ekim 2021'de yeni bir yönerge çıkarmıştır. Bu yönergede cami tabelalarında logo ve renk değişimi dışında yer alan yazılı bölümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Habere konu bazı camilerde önceden TC ibaresinin yer alması, mahalli görevlilerin kendiliğinden yaptığı bir işlem olup kurumun önceki yönergesinde de bu ibare yer almamaktadır. Başkanlığımız merkezi ve taşra teşkilatı temsilcilikleri olan il ve ilçe müftülüklerimizin tamamında TC ifadesi kullanılmaktadır. Burada bir kasıt aranması yersizdir."

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