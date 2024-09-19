Dolar
33.99
Euro
38.04
Altın
2,586.31
ETH/USDT
2,462.20
BTC/USDT
63,350.00
BIST 100
9,975.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Ülgen açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerince ateş açılması sonucu katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ferdi Uzun  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesini ziyaret etti Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Aydın

Didim Asri Mezarlığı'na giden Erbaş, Eygi'nin mezarı başında dua etti. Daha sonra Eygi'nin Altınkum Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet Suat Eygi'nin evine geçen Erbaş, aileye başsağlığında bulundu. Burada da dua eden Erbaş, baba Eygi'ye Kur'an-ı Kerim verdi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Erbaş, Ayşenur Ezgi Eygi'ye rahmet diledi.

Filistin'de bir insanlık mücadelesi olduğunu aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Tabii Gazze'de, Filistin'de şehit olması çok daha anlamlı. Orada bir insanlık mücadelesi var. Mazlumların yanında yer almış olması, Gazzeli, Filistinli, mağdur, mazlum kardeşlerimizin yanında şehit olması onun şehitliğinin değerini bir kat daha artırıyor. Her gün orada nice Ayşenur'lar, nice Fatma'lar, nice Ahmet'ler, Mehmet'ler şehit oluyor. Zalimler, işgalciler öldürmeye devam ediyor, katletmeye devam ediyor ve zalimlere destekler devam ediyor. İnşallah bu vesileyle şehit Ayşenur Ezgi Eygi kızımızın orada şehit olması dünya kamuoyunu Gazze’ye döndürme noktasında bir farkındalık oluşturur. Zalim işgalcilerin zulmünün ne kadar arttığını, ne kadar sınır tanımaz olduğunu gösterir. Orada bir aktivist olarak mazlumların yanında yer alan, elinde fotoğraf makinesinden başka bir şey olmayan, sadece sesini dünyaya duyurmak isteyen bir masumu dahi canice şehit ettiler. İşgalci zalimler, dünya kamuoyu bunu görmeli."

Eygi gibi bölgede çok sayıda gazetecinin de katledildiğini vurgulayan Erbaş, dünyanın tüm bunlara karşı kör ve sağır olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Dünyanın kör ve sağır oluşunun en büyük göstergelerinden, ispatlarından birisi işte Ayşenur Ezgi Eygi kızımızın orada vahşice, canice katledilmesi, şehit edilmesi. Biz tekrar milletimize başsağlığı diliyoruz. Ailemize, şehit ailemize başsağlığı diliyoruz. Bugün aynı zamanda şehit yakınları ve gaziler günü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün gazilerimizi, ahirete irtihal etmiş olanları minnetle yad ediyoruz. Hayatta olan gazilerimize hayırlı ömürler diliyoruz. Cenabıhak bu zulmün bir an önce ortadan kaldırılması için sadece İslam aleminin demiyorum, insanlık aleminin bir araya gelmesi ve bu zalimleri durdurmasını hepimize nasip eylesin inşallah diyorum."

Ziyarette AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Müftüsü Hasan Güneş ve AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten de yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da kimyasal madde için kullanılan varilleri arsaya bırakan kişiye cezai işlem uygulandı
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara'da "sahte bal üretenlere" yönelik operasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gaziler Günü" mesajı
Bakan Kurum'dan İstanbul Kirazlıtepe'deki kentsel dönüşüme ilişkin açıklama

Benzer haberler

BM Güvenlik Konseyinde Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da kötüleşen duruma dikkat çekildi

BM Güvenlik Konseyinde Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da kötüleşen duruma dikkat çekildi

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerlerince kuşatılan iki okuldan 1000 öğrenci tahliye edildi

Netanyahu, güvenlik yetkilileriyle Hizbullah konusunda "özel görüşme" yapıyor

UNICEF'ten Gazze ve Batı Şeria'da çocuklar için "kayıp nesil riski" uyarısı

UNICEF'ten Gazze ve Batı Şeria'da çocuklar için "kayıp nesil riski" uyarısı
İsrail askerleri, Batı Şeria'daki baskında ölen Filistinlinin cenazesini tekmeleyerek çatıdan attı

İsrail askerleri, Batı Şeria'daki baskında ölen Filistinlinin cenazesini tekmeleyerek çatıdan attı
BM: Genel Sekreter Guterres ve ekibi, Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ediyor

BM: Genel Sekreter Guterres ve ekibi, Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet