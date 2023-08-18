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Diyanet, eski personelinin ceza almasına ilişkin beyanlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı, eski personeli Selman Okumuş'un, Başkanlık personeliyken ceza almasıyla ilgili beyanlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İsa Toprak  | 18.08.2023 - Güncelleme : 18.08.2023
Diyanet, eski personelinin ceza almasına ilişkin beyanlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Ankara

Başkanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığının eski personeli olan Selman Okumuş'un bir programda, Başkanlık personeli iken ceza almasıyla ilgili olarak bulunduğu beyanlar gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili kişinin, Başkanlığımız bünyesinde görev yaparken, yürütülen soruşturma neticesinde gayriahlaki ilişkileri sebebiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98/b maddesi hükmü gereğince Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevine son verilmiştir. Adı geçenin, hakkında tesis edilen işlemin iptali yönündeki talebi, İstanbul 4. İdare Mahkemesince reddedilmiştir."

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