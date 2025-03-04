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Dışişleri Sözcüsü Keçeli, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa davet edildiğini söyledi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın görüş alışverişi ve bazı İranlı yetkililerin Türkiye'ye yönelik iddialarını ele almak için Bakanlığa davet edildiğini bildirdi.

Tuğba Altun  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Dışişleri Sözcüsü Keçeli, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa davet edildiğini söyledi

Ankara

Keçeli, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın görüş alışverişi için Bakanlığa davet edilmesine ilişkin soruya yanıt verdi.

İranlı yetkililerle düzenli olarak bir araya gelip görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Keçeli, bugün de İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı Bakanlığa davet ettiklerini ifade etti.

Keçeli, görüşmede ikili konuların ele alındığını aktararak bazı İranlı yetkililerin Türkiye'ye yönelik iddialarının da gündeme getirildiği bilgisini verdi.

Son dönemde İranlı yetkililerin Türkiye'ye dönük eleştirilerini, daha ziyade kamuoyu önünde dile getirdiklerinin görüldüğünü kaydeden Keçeli, bu konuda Bakanlık tarafından hazırlanan bir dosyanın, daha önce İran tarafına iletildiğini belirtti.

Keçeli, bu duruma ilişkin, "Biz her halükarda dış politikayla ilgili konuların iç siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede, diğer bir ülkeye verilmesi gereken kritik mesajları doğrudan muhataplarına iletmeyi tercih ediyoruz. Bugün de bu yolu izledik. İran'la ilişkilerimize büyük değer veriyoruz. Türkiye ve İran arasındaki ilişkileri güçlendirmek bizim için önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

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