Dolar
27.17
Euro
28.97
Altın
1,925.26
ETH/USDT
1,596.20
BTC/USDT
26,631.00
BIST 100
8,039.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, Kosova'nın kuzeyinde bir polis memurunun ölümüne yol açan saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da bir polis memurunun hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyı kınadı.

Salih Okuroğlu  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, Kosova'nın kuzeyinde bir polis memurunun ölümüne yol açan saldırıyı kınadı

Ankara

Sözcü Bilgiç, Kosova'nın kuzeyinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin soruya yazılı cevap verdi.

Bilgiç, "Kosova'nın kuzeyindeki Sırp çoğunluklu Zveçan belediyesine bağlı Banjska köyünde bu sabah meydana gelen ve Kosovalı bir polis memurunun hayatını kaybetmesine, Kosovalı polis memurlarının da yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğinden söz konusu saldırıyı kınayan bir açıklama yapıldığını bildiren Bilgiç, yaralılara acil şifalar dilediklerini belirtti.

Bilgiç, bölgede gerginliğin tırmanmasının önlenmesi için tüm tarafların itidalli davranması ve şiddetten kaçınmasının zorunluluk arz ettiğini vurguladı.

Kosova'da ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolunun diyalog olduğunun altını çizen Bilgiç, Türkiye'nin diyalog sürecini desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların, sabah saatlerinde polise ateş açması sonucu bir polis ölmüş, bir polis yaralanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkenin kuzeyinde ağır silahlı yaklaşık 30 kişinin Kosova polisine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü açıklamıştı.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücünden (KFOR) yapılan açıklamada, "KFOR, Banjska'daki durumu yakından izlemeye devam ediyor ve KFOR birlikleri bu bölgede, gerektiğinde yanıt vermeye hazır durumda bulunuyor. KFOR Komutanı, Avrupa Birliği (AB), Sırbistan Genelkurmay Başkanı ve Kosova'daki kurumlar dahil olmak üzere tüm uluslararası paydaşlarla yakın ve sürekli temas halinde olup, çözüm bulmak için yoğun bir şekilde çalışmaktadır." ifadelerine yer verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, Kosova'nın kuzeyinde bir polis memurunun ölümüne yol açan saldırıyı kınadı
Kars ve Ardahan'da dolu ile sağanak etkili oldu
Anadolu Otoyolu'nda tıra çarptıktan sonra yanan çekicinin şoförü öldü
Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Atakule, Suudi Arabistan Milli Günü'nün 93. yıl dönümüne özel ışıklandırıldı

Benzer haberler

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, Kosova'nın kuzeyinde bir polis memurunun ölümüne yol açan saldırıyı kınadı

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, Kosova'nın kuzeyinde bir polis memurunun ölümüne yol açan saldırıyı kınadı

KFOR, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğe yanıt vermeye hazır olduğunu duyurdu

Kosova Başbakanı Kurti: Polisimize yönelik saldırılar devam ediyor

ABD: Kosova ile Sırbistan diyaloğunda arabulucu olarak AB'ye güvenimiz tam

ABD: Kosova ile Sırbistan diyaloğunda arabulucu olarak AB'ye güvenimiz tam
Kosova: Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova'ya izinsiz gelirse gözaltına alınacak

Kosova: Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova'ya izinsiz gelirse gözaltına alınacak
Organları dışarıda doğan Kosovalı bebek, İzmir'de iyileşti

Organları dışarıda doğan Kosovalı bebek, İzmir'de iyileşti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet