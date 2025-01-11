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Dışişleri Bakanlığı ve büyükelçilere ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Dışişleri Bakanlığı ve büyükelçilere ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yusuf Soykan Bal  | 11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
Dışişleri Bakanlığı ve büyükelçilere ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığına Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Zeki Levent Gümrükçü getirildi.

İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ahmet Rıza Demirer, Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğüne Tahsin Timur Söylemez, Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğüne Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Gülsun Erkul, İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Refik Ali Onarer ve Ali Rıza Güney, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğüne İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan, Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına Polat Safi, İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Kenan Yılmaz ve Uluslararası Ekonomik İşleri Genel Müdürlüğüne Aylin Sekizkök atandı.

Büyükelçi atamaları

Resmi Gazete'de bazı ülkelere atanan büyükelçiler de yer aldı.

Buna göre, Azerbaycan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Birol Akgün, Mozambik Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Alkan atandı.

Ürdün Haşimi Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu, Almanya Federal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Gökhan Turan, Küba Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Aytaç Yılmaz, Birleşik Arap Emirlikleri nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Lütfullah Göktaş getirildi.

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