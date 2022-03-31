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Dışişleri Bakanlığı, TÜRKSOY Genel Sekreterliğine seçilen Raev'i tebrik etti

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreterliğine seçilen Sultanbay Raev'e başarılar diledi.

Behlül Çetinkaya   | 31.03.2022
Dışişleri Bakanlığı, TÜRKSOY Genel Sekreterliğine seçilen Raev'i tebrik etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2022 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da gerçekleştirilmekte olan TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nın bugünkü oturumunda TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevine Kırgız Cumhuriyeti’nin adayı Sultanbay Raev’in seçildiği memnuniyetle öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Genel Sekreterlik görevini Raev'e devreden Düsen Kaseinov'a çalışmalarından dolayı teşekkür edilen açıklamada, "TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultanbay Raev’e yeni görevinde başarılar dileriz. Türkiye, Türk dünyasının önemli kuruluşlarından Ankara’da yerleşik TÜRKSOY’un faaliyetlerini her zaman olduğu gibi desteklemeyi sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

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