Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den İsrail basınında çıkan habere ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail basınında yer alan "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Hamas'ı ateşkes konusunda taviz vermeye zorladığı" iddiasını yalanladı.
Ankara
Sözcü Keçeli, yaptığı açıklamada, "Sayın Bakanımızın dün Doha'da Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmede Hamas'ı ateşkes konusunda taviz vermeye zorladığına dair iddia gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.
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