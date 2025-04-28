Dolar
38.44
Euro
43.71
Altın
3,288.10
ETH/USDT
1,794.00
BTC/USDT
94,452.00
BIST 100
9,363.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bişkek’te Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde konuşuyor.
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den İsrail basınında çıkan habere ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail basınında yer alan "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Hamas'ı ateşkes konusunda taviz vermeye zorladığı" iddiasını yalanladı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den İsrail basınında çıkan habere ilişkin açıklama

Ankara

Sözcü Keçeli, yaptığı açıklamada, "Sayın Bakanımızın dün Doha'da Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmede Hamas'ı ateşkes konusunda taviz vermeye zorladığına dair iddia gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Seul Merkez Cami'nin çini ve kaligrafi dekorasyonu Türk Büyükelçiliğinin desteğiyle yapıldı
Terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden para aktarıldığı iddiasıyla 25 şüpheliye dava
Meteorolojiden yurdun kuzeybatı kesimleri için rüzgar ve fırtına uyarısı
Bakan Kurum: İstanbul'daki depremlerin ardından 1640 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik
Ekrem İmamoğlu'nun gittiği yerlerde güvenlik kameralarının kapatılmasında "koruma ekibi kararı" iddiası

Benzer haberler

Uluslararası Adalet Divanının UNRWA'nın yasaklanmasına ilişkin danışma görüşü duruşmaları başladı

Uluslararası Adalet Divanının UNRWA'nın yasaklanmasına ilişkin danışma görüşü duruşmaları başladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den İsrail basınında çıkan habere ilişkin açıklama

BM yetkilisinden Gazze'deki insani kriz için "kıtlık" uyarısı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 22 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 22 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenlerin yüzde 65'i kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenlerin yüzde 65'i kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor
New York'ta Filistin destekçileriyle İsrail yanlıları arasında arbede çıktı

New York'ta Filistin destekçileriyle İsrail yanlıları arasında arbede çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet