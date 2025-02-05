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Dışişleri Bakanlığı, İsveç'teki okul saldırısında hayatını kaybedenler için taziye diledi

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te okulda düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İsveç halkına taziye dileğinde bulundu.

Tuğba Altun  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Dışişleri Bakanlığı, İsveç'teki okul saldırısında hayatını kaybedenler için taziye diledi

Ankara

Bakanlık, İsveç'te okulda gerçekleştirilen saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, dün okulda düzenlenen saldırıdan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İsveç halkına taziyede bulunularak yaralılara acil şifa dilendi.

İsveç polisi tarafından yapılan açıklamada, Örebro kentindeki silahlı saldırıda yaklaşık 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Toplam yaralı sayısının belli olmadığı belirtilen açıklamada, ölenlerin kimlik tespitinin sürdüğü ve ölenler arasında silahlı saldırganın da bulunduğu ifade edilmişti.

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