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Dışişleri Bakanlığı, BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini başarıyla tamamlayan Volkan Bozkır'ı kutladı

Dışişleri Bakanlığı, BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini tamamlayan Volkan Bozkır'ın ortaya koyduğu gerçekçi, kararlı ve duyarlı liderliğin, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler camiasınca takdirle karşılandığını bildirdi.

Muhammet Tarhan   | 15.09.2021
Dışişleri Bakanlığı, BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini başarıyla tamamlayan Volkan Bozkır'ı kutladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bozkır'ın 14 Eylül 2020'de üstlendiği BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini bugün tamamladığı belirtildi.

Genel Kurul Başkanlığının, Birleşmiş Milletler teşkilatında seçimle işbaşına gelinen en üst düzeyli görev olduğu kaydedilen açıklamada, Bozkır'ın BM'nin 75 yıllık tarihinde bu görevi yürüten ilk Türk vatandaşı olduğu vurgulandı.

Volkan Bozkır'ın, görevi süresince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği kısıtlamalara rağmen Genel Kurul çalışmalarının kesintisiz devamını sağladığı ifade edilen açıklamada, Bozkır'ın uluslararası toplumun vicdanını yaralayan Filistin, Suriye ve Myanmar gibi krizlerin Genel Kurulda ele alınmasına yönelik çabalara öncülük ettiği ve tüm üye devletlerin eşit temsil edildiği Genel Kurulun güçlendirilmesine ilişkin çabalara destek verdiği kaydedildi.

Bozkır'ın çok taraflılık ilkesinin güçlendirilmesi, en az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile dünyanın çeşitli bölgelerinde çatışma, doğal afetler ve insani krizlerden etkilenen gruplara destek verilmesi ve kadınların toplum hayatındaki rolünün güçlendirilmesi konularına öncelik atfettiğine işaret edilen açıklamada, Bozkır'ın resmi ziyaretleri aracılığıyla bu konuları uluslararası kamuoyunun da dikkatine getirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Bozkır'ın ortaya koyduğu gerçekçi, kararlı ve duyarlı liderlik, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler camiasınca takdirle karşılanmıştır. Sayın Bozkır'ı başarılı Genel Kurul Başkanlığı için tebrik ediyor, halefi Maldivler Dışişleri Bakanı Sayın Abdulla Shahid'e BM 76. Genel Kurul çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini başarıyla tamamlayarak bugün devreden Büyükelçi Volkan Bozkır'ı tebrik ediyorum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğin ve dünya meselelerine yönelik çözüm çabaların için teşekkürler Volkan ağabey." ifadelerini kullandı.

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