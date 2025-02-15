Dolar
36.24
Euro
38.01
Altın
2,883.28
ETH/USDT
2,711.40
BTC/USDT
97,664.00
BIST 100
9,877.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Münih'te temasları sürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Kosova Başbakanı Albin Kurti, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile ayrı ayrı görüştü.

Mehmet Şah Yılmaz  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Dışişleri Bakanı Fidan'ın Münih'te temasları sürüyor

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Safedi, Kurti ve Radev ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında bir araya geldi.

Bakan Fidan, Safedi ile görüşmesinde, Filistin'deki durum ve Gazze'nin yeniden inşasıyla ilgili hazırlıklar ele alındı.

Fidan, Kurti ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve Balkanlar'daki son gelişmeler değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Radev ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan'ın Münih'te temasları sürüyor
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak keyfi sürüyor
MÜSİAD: Türk iş dünyasının sorumluluğu çözüm odaklı yaklaşım ve ekonomik kalkınma olmalıdır
Milli İrade Platformundan TÜSİAD'a eleştiri
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 60'ı geçti

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Münih'te temasları sürüyor

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Münih'te temasları sürüyor

MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi hale getirilmeli

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nden Gazze için "81 İlden 81 Tır Yardım" kampanyası

Filistin için düzenlenen Arap Halkları Zirvesi'nde Trump'ın Gazze planı reddedildi

Filistin için düzenlenen Arap Halkları Zirvesi'nde Trump'ın Gazze planı reddedildi
Türkiye Diyanet Vakfı ateşkesten bu yana Gazze'de 200 bin kişiye yardım ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı ateşkesten bu yana Gazze'de 200 bin kişiye yardım ulaştırdı
İrlanda ve Malta başbakan yardımcıları Gazze'deki ateşkesin devam etmesini umuyor

İrlanda ve Malta başbakan yardımcıları Gazze'deki ateşkesin devam etmesini umuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet