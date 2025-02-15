Dışişleri Bakanı Fidan'ın Münih'te temasları sürüyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Kosova Başbakanı Albin Kurti, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile ayrı ayrı görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Safedi, Kurti ve Radev ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında bir araya geldi.
Bakan Fidan, Safedi ile görüşmesinde, Filistin'deki durum ve Gazze'nin yeniden inşasıyla ilgili hazırlıklar ele alındı.
Fidan, Kurti ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve Balkanlar'daki son gelişmeler değerlendirildi.
Dışişleri Bakanı Fidan'ın Radev ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.