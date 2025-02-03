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Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yle telefonda görüştü.

Can Efesoy  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın, Safedi ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili konuların yanı sıra Suriye'deki durum ve Filistin'deki gelişmeler ele alındı.

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