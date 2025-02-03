Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yle telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın, Safedi ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili konuların yanı sıra Suriye'deki durum ve Filistin'deki gelişmeler ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.