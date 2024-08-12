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Dışişleri Bakanı Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Fiqi ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile görüştü.

Faruk Hanedar  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Fiqi ile bir araya geldi

İstanbul

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile Ankara'da bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin arabuluculuğunda, Etiyopya ile Somali arasında yürütülen Ankara Süreci kapsamında iki ülke heyetlerinin 12 Ağustos'ta başkentte bir araya geleceği duyurulmuştu.

Bakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie'yle de görüşmüştü.

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