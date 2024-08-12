Dışişleri Bakanı Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Fiqi ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile görüştü.
İstanbul
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile Ankara'da bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.
Bakanımız @HakanFidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile Ankara’da bir araya geldi. 🇹🇷🇸🇴 pic.twitter.com/ZlVrz3Sfwo— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 12, 2024
Türkiye'nin arabuluculuğunda, Etiyopya ile Somali arasında yürütülen Ankara Süreci kapsamında iki ülke heyetlerinin 12 Ağustos'ta başkentte bir araya geleceği duyurulmuştu.
Bakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie'yle de görüşmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.