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Dışişleri Bakanı Fidan, Lefkoşa'da KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.

Mehmet Kemal Firik  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Lefkoşa'da KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi Fotoğraf: Murat Gök - AA

Lefkoşa

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen Fidan, KKTC Dışişleri Bakanlığında Bakan Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da hazır bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü." ifadelerine yer verildi.

Fidan, KKTC temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek. Bakan Fidan'ın, Tatar ile ortak bir basın toplantısı düzenlemesi de bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın yarın bazı programlara katılmasının ardından temaslarını tamamlayarak KKTC'den ayrılacağı bildirildi.

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