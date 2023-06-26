Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı Ervin İbrahimovic ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Boşnak Partisi Genel Başkanı Ervin İbrahimovic ile görüştüğü bildirildi.
Podgoritsa
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın İbrahimovic ile görüştüğü belirtildi.
Paylaşımda, "Bakanımız, Boşnak Partisi’ni tarihi seçim başarısından dolayı tebrik ederek, Karadağlı Boşnak kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğimizi vurguladı." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.