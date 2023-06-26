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Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı Ervin İbrahimovic ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Boşnak Partisi Genel Başkanı Ervin İbrahimovic ile görüştüğü bildirildi.

İsmail Özdemir  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı Ervin İbrahimovic ile görüştü Fotoğraf: Murat Gök - AA

Podgoritsa

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın İbrahimovic ile görüştüğü belirtildi.

Paylaşımda, "Bakanımız, Boşnak Partisi’ni tarihi seçim başarısından dolayı tebrik ederek, Karadağlı Boşnak kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğimizi vurguladı." ifadesine yer verildi.

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