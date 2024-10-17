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Dışişleri Bakanı Fidan: (İsrail-İran savaşı) Bunu yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmek gerekiyor

Muhammet Tarhan  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Dışişleri Bakanı Fidan: (İsrail-İran savaşı) Bunu yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmek gerekiyor

İstanbul
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(İsrail-İran savaşı) Bunu yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmek gerekiyor." dedi.

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