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Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşıyla telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri konuştu.

Tuğba Altun  | 01.12.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşıyla telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile telefonda görüştü.

Görüşmede bakanlar, Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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