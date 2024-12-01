Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşıyla telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri konuştu.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile telefonda görüştü.
Görüşmede bakanlar, Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.