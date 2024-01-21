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Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yi kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü.

Mehmet Şah Yılmaz  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yi kabul etti

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Heniyye'yi kabul etti.

Kabulde, Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması, insani yardımların artırılması, rehinelerin bırakılması ve kalıcı barış için iki devletli çözüm konuları ele alındı.

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