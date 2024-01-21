Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yi kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Heniyye'yi kabul etti.
Kabulde, Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması, insani yardımların artırılması, rehinelerin bırakılması ve kalıcı barış için iki devletli çözüm konuları ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.