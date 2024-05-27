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Dışişleri Bakanı Fidan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Kassanov'u kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'u ve Genel Sekreteri Fuat Uçar'ı Ankara'da kabul etti.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Kassanov'u kabul etti Fotoğraf: Murat Gök - AA

Ankara

Bakanlığın, X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın Dünya Ahıska Türkleri Birliğinin Genel Başkanı Kassanov'u ve Genel Sekreteri Uçar'ı Ankara'da kabul ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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