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Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı.

Selen Valente Rasquinho  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı Fotoğraf: Arda Küçükkaya - AA

Brüksel

Bakan Fidan, Brüksel'deki AB Konseyi'nde dışişleri bakanlarının gayriresmi toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, yaklaşık 2 saat süren toplantıda Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra bölgesel meseleler ele alındı.

Toplantı marjında Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Xavier Bettel ve Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

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Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
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