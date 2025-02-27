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Dışişleri Bakanı Fidan: Avrupa güvenlik mimarisi yeniden oluşacaksa bunun Türkiyesiz olması mümkün değil

Ekip  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Dışişleri Bakanı Fidan: Avrupa güvenlik mimarisi yeniden oluşacaksa bunun Türkiyesiz olması mümkün değil

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile Ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Avrupa güvenlik mimarisi yeniden oluşacaksa bunun Türkiyesiz olması mümkün değil.Türkiye'yi dışarda bırakan bir güvenlik mimarisi çok fazla gerçekçi değil." dedi.

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