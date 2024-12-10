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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesinde, terör örgütlerinin Suriye'deki durumdan istifade etmesine Türkiye'nin asla izin vermeyeceğini belirtti.

Mehmet Şah Yılmaz  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Blinken ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Bakan Fidan, mevkidaşı Blinken'a, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin önemini vurgulayarak, terör örgütlerinin Suriye'deki durumdan istifade etmesine Türkiye'nin asla izin vermeyeceğini belirtti.

Yıllardır ihmal edilmiş olan altyapının yeniden inşası için uluslararası toplumun Suriye halkına destek olmasının önemli olduğunu kaydeden Fidan, insani yardımın Suriye'ye kesintisiz ulaştırılması için de çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

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