Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesinde NATO'nun genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeleri ele aldı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Fidan ve Blinken telefon görüşmesi yaptı.
Fidan ve Blinken, NATO'nun genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeleri görüştü.
Fidan, Kanadalı mevkidaşı Joly ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede Joly, Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
Görüşmede NATO'nun genişlemesi ve ikili ilişkiler de ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.