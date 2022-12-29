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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunanistan'ın Ege’de 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Değil 12, Ege’de (Yunanistan'ın) 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995’de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir." ifadelerini kullandı.

Behlül Çetinkaya   | 29.12.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunanistan'ın Ege’de 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz

Ankara

Bakan Çavuşoğlu, son günlerde Yunan basınındaki özellikle Girit’in çevresinde kara sularının 12 mile çıkarılacağına dair haberlere ilişkin, "Değil 12, Ege’de 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995’te aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan’ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz!" dedi.

Çavuşoğlu, Ankara'da basınla 2022 değerlendirme toplantısında konuştu.

Yunanistan’la yılın başında diyalog kanallarını işletmeye çalıştıklarını anımsatan Çavuşoğlu, istişari görüşmelerin 64'üncüsünü şubatta gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, daha sonra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye aleyhine kampanya başlatması, Ege’deki tahrikler, soykırım iddiaları ve Batı Trakya Türklerine baskılar nedeniyle bu diyaloğu askıya aldıklarını anlattı.

Yunanistan’ın gayri askeri statüdeki adalarda yaptığı ihlaller konusunda Birleşmiş Milletlere (BM) 2021’de iki mektup verdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, Yunanistan’ın, Lozan ve Paris antlaşmalarından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde egemenlik haklarını Türkiye'ye karşı öne süremeyeceğini kayda geçirdiklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Yunanistan’ın Türkiye'ye cevaben verdiği mektupların siyasi içerikli olduğunu ve Türkiye'nin, Atina yönetiminin ikinci mektubuna cevaben eylülde üçüncü mektubunu BM’ye ilettiğini aktardı.

Son günlerde Yunan basınındaki özellikle Girit’in çevresinde kara sularının 12 mile çıkarılacağına dair haberlere değinen Çavuşoğlu, "Bizim bu konudaki tutumumuz net. Değil 12, Ege’de 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995’te aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan’ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz!" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın dün Moskova'ya yaptığı ziyarete ilişkin, "Hulusi Paşa ve Hakan Bey, dün Moskova’daydı malumunuz. Ben de Lavrov’la görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

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