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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (NATO'da) Müttefik olacak ülkenin YPG/PKK'ya destek vermemesi gerekiyor

Ekip   | 14.05.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (NATO'da) Müttefik olacak ülkenin YPG/PKK'ya destek vermemesi gerekiyor

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu iki ülke (İsveç ve Finlandiya) PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür. Müttefik olacak bir ülkenin YPG/PKK'ya destek vermemesi gerekiyor." dedi.

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