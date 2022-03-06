Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşları Lavrov ve Kuleba ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile ayrı ayrı telefonda görüştü.
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Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinde devam eden krizin sona erdirilmesi ele alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü hususların takibi yapıldı.
Çavuşoğlu-Kuleba görüşmesinde ise Ukrayna'daki son gelişmeler değerlendirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.