Dolar
18.79
Euro
20.33
Altın
1,915.55
ETH/USDT
1,594.60
BTC/USDT
21,318.00
BIST 100
5,207.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveçli profesörün ayrımcılığına uğrayan Türk öğrenciyle telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’te yaptığı staj başvurusu "Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girişini engellediği" iddiasıyla reddedilen Fatma Zehra S. ile telefonda görüştü.

Behlül Çetinkaya   | 16.01.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveçli profesörün ayrımcılığına uğrayan Türk öğrenciyle telefonda görüştü Fotoğraf: Mehmet Kara/AA

Ankara

Çavuşoğlu, görüşmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığa karşı tavrımız net! Zehra kızımızın bir İsveç üniversitesinde karşılaştığı olay, eğitimin siyasete alet edilmesinin kötü bir örneği. Telefonla görüşmemizde kendisini dirayeti ve vakarlı duruşu için tebrik ettim." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu’nun paylaşımında görüşmeye ilişkin görüntüler de yer aldı.

Fatma Zehra S‘nin uğradığı haksızlığın tüm Türkiye’de konuşulduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "Bir Türk kadınına yakışır şekilde bir duruş sergiledin. Maalesef demokrasi, insan hakları diyen ülkelerin bile siyasi bir konuyu bir öğrencinin geleceğine bağladığını görebiliyoruz." diye konuştu.

Üniversitenin olumlu bir yaklaşım sergilediğini ve bunun Fatma Zehra S’nin sağlam duruşu sayesinde olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Türk öğrencinin staj programıyla ilgili bilgi aldı.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliğinin Fatma Zehra S'nin her türlü ihtiyacında yanında olacağını sözlerine ekledi.

Fatma Zehra S. de Çavuşoğlu’na desteği için teşekkür etti.

- İsveçli profesör NATO bahanesiyle başvurusunu reddetti

İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fatma Zehra S, Avrupa Birliği (AB) hibe programı Erasmus+ kapsamında 2023 yazında Avrupa'da bir okulda staj yapmaya hak kazanmıştı.

Öğrenci, 23 Kasım 2022'de Stockholm Üniversitesi'nde Profesör Per Carlbring'in yönettiği araştırma projesinde yer almak istediğine dair akademisyene e-posta göndermişti.

Carlbring, staj başvurusuna "Sevgili Fatma, seni misafir etmek isterdim ancak Türkiye, İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım. Üzgünüm." şeklinde cevap vermişti.

Söz konusu üniversiteye 5 Aralık'ta ayrımcılık şikayetinde bulunan öğrenciye Stockholm Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Torun Lindholm Ojmyr, olayla ilgili özür mektubu göndermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Varank, Macaristan'a Türk yapımı roketatar sistemi teklif etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveçli profesörün ayrımcılığına uğrayan Türk öğrenciyle telefonda görüştü
50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasına ilişkin düzenleme TBMM'de
İstanbul Boğazı'nda geçici olarak askıya alınan gemi trafiği açıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi'yle görüştü

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveçli profesörün ayrımcılığına uğrayan Türk öğrenciyle telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveçli profesörün ayrımcılığına uğrayan Türk öğrenciyle telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi'yle görüştü

Staj başvurusu İsveçli akademisyen tarafından siyasi gerekçelerle reddedilen öğrenci yaşadıklarını anlattı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ruanda basını için makale yazdı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ruanda basını için makale yazdı
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu ofisinin açılışına katıldı

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu ofisinin açılışına katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı Al Sani'yle telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı Al Sani'yle telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet