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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal 16-17 Eylül'de Washington'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, 16-17 Eylül tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret ederek ikili görüşmelerde bulunacak.

Muhammet Tarhan   | 15.09.2021
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal 16-17 Eylül'de Washington'ı ziyaret edecek Fotoğraf: Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Önal'ın, Washington'da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland ile bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ziyarette yapılacak kapsamlı heyetler arası siyasi istişarelerde; ikili ilişkiler, bölgesel konular ve uluslararası gelişmelerin ele alınmasının beklendiği kaydedildi.

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