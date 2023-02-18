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Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına Burak Akçapar ve Mehmet Kemal Bozay atandı

Muhammet Tarhan   | 18.02.2023
Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına Burak Akçapar ve Mehmet Kemal Bozay atandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar ve Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay getirildi, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar ve Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına atandı.

AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği görevine de Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı getirildi.

Burak Akçapar'ın öz geçmişi

Dışişleri Bakanlığında 1988'te çalışmaya başlayan Akçapar, Hindistan'da büyükelçilik, Nepal, Sri Lanka ve Maldivler nezdinde akredite büyükelçilik, Türkiye'nin Washington ve Doha büyükelçiliklerinde misyon şef yardımcılığı görevlerinin yanı sıra Almanya ve NATO'da da çeşitli görevler üstlendi.

Akçapar, merkezdeki görevleri sırasında Siyaset Planlama Genel Müdürü, Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı, Siyaset Planlama Daire Başkanı, Uluslararası Güvenlik ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcılığında başkatip ve üçüncü katip ve Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürü olarak hizmet verdi.

Akçapar, 11 Mayıs 2021'de Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği görevini üstlenmişti.

Mehmet Kemal Bozay'ın öz geçmişi

Dışişleri Bakanlığına 1989'da katılan Bozay, İran, Slovenya, Bosna Hersek'te çeşitli görevlerde bulunmasının ardından 1997-1999 yıllarında Bakan Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve Bakan Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.

1999-2003 yıllarında Birleşmiş Milletler (BM) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde müsteşar olarak görev alan Bozay, Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı'ndaki çeşitli görevlerinin ardından Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nde müsteşarlık ve Belgrad Büyükelçiliği görevlerini üstlendi.

2016-2018 yıllarında Avrupa ve AB İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüten Bozay, 2019'dan bu yana Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği görevini yürütüyordu.

AB Daimi Temsilciliğine üst düzey atama

1994 yılında Dışişleri Bakanlığında çalışmaya başlayan Faruk Kaymakcı, merkez görevleri sırasında Balkanlar, çok taraflı ekonomik kuruluşlar, siyaset planlama ve AB dairelerinde görev aldı. 2009-11 yıllarında AB Bakanlığı’nda Dışişleri Özel Müşaviri ve İletişim Başkanı olarak görev yaptı.

Trablus Büyükelçiliği, NATO Afganistan Kıdemli Sivil Temsilciliği ve üç kez Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği’nde görev alan Kaymakcı, 2011-2013 yıllarında Türkiye’nin Basra Başkonsolosu, Ekim 2013-Ocak 2017 tarihlerinde de Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçisi görevlerini yürüttü.

Şubat 2017’de AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine getirilen Büyükelçi Kaymakcı, Ağustos 2018’de Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanlığı görevini üstlenmişti.

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