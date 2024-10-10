Dolar
34.20
Euro
37.50
Altın
2,626.22
ETH/USDT
2,343.40
BTC/USDT
59,180.00
BIST 100
8,964.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut'un merkezinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerinden yayındayız. Türk vatandaşlarının Lübnan’dan tahliyesini gerçekleştiren Deniz Kuvvetlerine ait TCG Bayraktar gemisi, Mersin Limanı’na yanaşıyor.
logo
Gündem

Discord'da bir çocuğun da bulunduğu görüntüler üzerine açılan soruşturmada 1 kişi daha tutuklandı

Mesajlaşma platformu Discord'da E.N.B. adlı çocuğun da yer aldığı görüntülerle ilgili başlatılan soruşturmada, şüpheli M.E.Ö. tutuklandı.

Cemil Murat Budak  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Discord'da bir çocuğun da bulunduğu görüntüler üzerine açılan soruşturmada 1 kişi daha tutuklandı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mesajlaşma platformu Discord'da müstehcen içerikli paylaşımlar ve ayrıca kurgu video paylaşımı yapılan "HAHA" rumuzlu yayın kanalının yöneticilerinden olduğu tespit edilen M.E.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya'da gözaltına alınan M.E.Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli M.E.Ö, Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğince "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından tutuklandı.

Soruşturmanın geçmişi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kız çocuğunun sosyal medyadaki bir program üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntülerin Siber Daire Başkanlığınca incelendiğini ve videonun kurgu olduğunun belirlendiğini duyurmuştu.

İzmir Emniyet Müdürlüğünün, E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına aldığını, ifade işlemlerinin psikolog eşliğinde alınacağını bildiren Yerlikaya, E.N.B'nin sözde tehdit ve şantaja maruz kaldığı görüntüleri, halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayımlayan ve dezenformasyon yapan 18 yaşındaki T.D'nin ise Ankara'da gözaltına alındığını bildirmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada şüpheli T.D. dün tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Discord'da bir çocuğun da bulunduğu görüntüler üzerine açılan soruşturmada 1 kişi daha tutuklandı
TRT Genel Müdürü Sobacı: Sosyal medyanın ön plana çıkmasıyla aslında gerçeklikle bağımız kopuyor
Emine Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay'ın eşi Armanda Begay ile görüştü
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İsrail'in dünyadaki ombudsmanlık birliklerinden çıkarılması çağrısı yaptı

Benzer haberler

Discord'da bir çocuğun da bulunduğu görüntüler üzerine açılan soruşturmada 1 kişi daha tutuklandı

Discord'da bir çocuğun da bulunduğu görüntüler üzerine açılan soruşturmada 1 kişi daha tutuklandı

Discord'da bir çocuğun da bulunduğu görüntüler üzerine açılan soruşturmanın şüphelisi tutuklandı

Sosyal medya uygulaması Discord'a erişim engeli getirildi

Aksaray merkezli 17 ildeki "Narkoçelik-41" operasyonu kapsamında 89 zanlı tutuklandı

Aksaray merkezli 17 ildeki "Narkoçelik-41" operasyonu kapsamında 89 zanlı tutuklandı
Ankara'da FETÖ soruşturmasında 39 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 39 gözaltı kararı
FETÖ üyeliği suçundan aranırken MİT operasyonuyla yakalanan eski hakim tutuklandı

FETÖ üyeliği suçundan aranırken MİT operasyonuyla yakalanan eski hakim tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet