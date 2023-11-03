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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında 7 şüpheli daha yakalandı

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7 kişi daha gözaltına alındı.

Emrah Gökmen  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında 7 şüpheli daha yakalandı

İstanbul

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve eşi Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirledi.

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalandı.

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu toplam 24 şüphelinin İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerden 8'nin ifade işleminin tamamlandığı öğrenilirken, zanlıların yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Operasyon

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespit edilmesinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

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