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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "İncirlik Üssü'nden kalkan savaş uçaklarının İsrail'e uçtuğu" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Adana'daki İncirlik Üssü'nden kalkan 2 İngiliz Typhoon savaş uçağı İsrail kıyılarına doğru uçuyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Hande İlbeyi Canca  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "İncirlik Üssü'nden kalkan savaş uçaklarının İsrail'e uçtuğu" iddiasını yalanladı

Ankara

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze bombardımanı sırasında sosyal medyada paylaşılan, "Adana'daki İncirlik Üssü'nden kalkan 2 İngiliz Typhoon savaş uçağı İsrail kıyılarına doğru uçuyor" iddiasına yer verildi.

İddianın doğru olmadığı bildirilen açıklamada, harita üzerinde gösterilen konumun, İncirlik Üssü ile ilgisinin bulunmadığı, iddiaya konu uçakların İsrail veya Filistin'e uçmadığı aktarıldı.

Açıklamada, "Dün gece bölgede uçan Typhoon savaş uçaklarının Güney Kıbrıs'ta, Birleşik Krallık kontrolünde bulunan Ağrotur ve Dikelya'daki askeri üslerden havalanarak Doğu Akdeniz'deki devriye uçuşlarının ardından havalandıkları üsse geri döndükleri tespit edilmiştir." bilgisine yer verildi.

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