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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’da VII. Din Şurası Sonuç Bildirgesi'nin açıklanacağı toplantıda konuşuyor.
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Depremde 169 kişinin öldüğü konutların yıkılması davasının ilk duruşması görüldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılmasına ilişkin biri tutuklu, biri firari ve 2'si tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Lale Köklü Karagöz  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Depremde 169 kişinin öldüğü konutların yıkılması davasının ilk duruşması görüldü Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Hatay

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Özat cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Erten E. ve Mehmet İhsan A'nın da SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada, müştekiler ve avukatlar salonda hazır bulundu.

Özat, savunmasında, ilkokul mezunu olduğunu, yıkılan 1. Etap Konutları'nın değil, 2. etabın müteahhitliğini yaptığını ileri sürdü.

Emlakbank 1. Etap Konutları'nın müteahhidinin daha önce hayatını kaybeden N.M. olduğunu iddia eden Özat, "Benim bir alakam yok, sadece kendisine işçi ve müşteri buldum, ilkokul mezunuyum, projeden falan anlamam. Yaşım 84 ve kalbimde stent var, sağlık sorunlarım nedeniyle cezaevinde zorluk yaşıyorum." dedi.

Tutuksuz sanık Mehmet İhsan A. da dava dosyasında adı geçen inşaat şirketinde hiçbir görevinin bulunmadığını öne sürdü.

Sanık Erten E. ise şirketin bir dönem ortağı olduğunu ancak müteahhitliğini yapmadığını iddia etti.

Müşteki Ayşe Öztürk ise kendisinin de aynı sitede depreme yakalandığını ve enkazdan 5 gün sonra kurtarıldığını, ağabeyi ve kardeşiyle ailelerini burada kaybettiğini anlatarak, "Depremde ölen kardeşime evin satışını Mehmet Özat yaptı, abim ise evi Mehmet İhsan A'dan satın aldı." ifadesini kullandı.

Müşteki Merve Ersoy da babasının evi alırken görüştüğü ve dairenin tanıtımını yapan kişinin Özat olduğunu dile getirdi.

Taraf avukatlarının da dinlenildiği duruşmada mahkeme heyeti, Özat'ı sağlık sorunları ve yaşlılığı nedeniyle "ev hapsi" tedbiriyle tahliyesine, diğer sanıkların da mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İhbar üzerine yakalanmıştı

Mehmet Özat, depremde ailesinden 9 kişiyi kaybeden Sinem Boyacı tarafından 10 Kasım 2023'te Ankara'daki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında beklerken görülmüştü.

Boyacı'nın ihbarı üzerine gözaltına alınan Özat, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Özat hakkında Cebrail Mahallesi'ndeki Gül Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 12 kişinin ölmesiyle ilgili hakkında başka bir dava daha açılmıştı.

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