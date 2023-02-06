Deprem bölgesinde yaralanan 4 kişi daha ambulans uçakla Ankara'ya getirildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazdan yaralı olarak kurtarılan 4 kişi daha ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.
Ankara
Sağlık Bakanlığınca depremde yaralananların çeşitli illere nakline yönelik çalışmalar sürüyor. Depremden etkilenen illerden Adıyaman'da yaralanan 4 kişi daha akşam ambulans uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirildi. Yaralılar, ambulanslarla Etlik Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Ankara'ya getirilen yaralı sayısı 26 oldu.
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