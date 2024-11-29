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Deprem bölgesinde tamamlanan konut sayısı 155 bine ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın Kahramanmaraş'ta düzenlenecek törenle, deprem bölgesinde hak sahiplerine teslim edilen konut sayısının 155 bine yükseleceğini bildirdi.

Serdar Açıl  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Deprem bölgesinde tamamlanan konut sayısı 155 bine ulaştı

Ankara

Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı tanıtım filminde, "Anahtarlar hep huzura açılsın diye, sevinçli bir telaşla emek emek işlediğimiz bir kavuşma hikayesidir bu. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 155 bininci yuvamızın anahtarını sahibine teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da "Deprem Sonrası Yeniden İnşa Projesi"nin hızla devam ettiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş'ta yarın saat 13.30'da düzenlenecek törende, deprem bölgesindeki illere yapılacak canlı bağlantıyla anahtar teslimi ve kura çekimi gerçekleştirileceği belirtildi.

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