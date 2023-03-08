Deprem bölgesinde helikopter pervanesinin çarptığı Jandarma Pilot Kıdemli Albay şehit oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde birlikte çalıştığı Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun, helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada, pervanenin çarpması sonucu şehit düştüğünü bildirdi.
Ankara
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım, kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit düşmüştür. Ailesine, Jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, kahraman şehidimizin, makamını ali eylesin, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin." ifadelerini kullandı.
Şehit Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun ailesine şehadet haberi verildi
Kahramanmaraş'ta helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada, pervanenin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun (50), Eskişehir'de yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.
Şehidin, Gündoğdu Mahallesi Filizer Sokak'ta babası Bekir Adalıoğlu ve annesi Lütfiye Adalıoğlu'nun yaşadığı eve gelen askeri yetkililer, şehadet haberini iletti. Adalıoğlu ailesinin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Evli ve 2 çocuk babası şehit albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun Ankara Jandarma Havacılık Daire Başkanlığında görevli olduğu öğrenildi.
Şehit albayın cenazesinin öğle vakti kılınacak namazın ardından Vişnelik Mahallesi'ndeki hava şehitliğinde toprağa verileceği bildirildi.
TBMM Başkanı Şentop'tan şehit Albay Oğuzhan Adalıoğlu için taziye mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, deprem bölgesinde helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada, pervanenin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu için taziye mesajı yayımladı.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesindeki görevi esnasında helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'na, Cenabıhak'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.