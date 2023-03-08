Dolar
18.92
Euro
19.96
Altın
1,814.04
ETH/USDT
1,553.30
BTC/USDT
22,093.00
BIST 100
5,381.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopter kalktığı esnada kaza sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu için Kahramanmaraş Havalimanı’nda düzenlenen uğurlama törenine katılıyor.
logo
Gündem

Deprem bölgesinde helikopter pervanesinin çarptığı Jandarma Pilot Kıdemli Albay şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde birlikte çalıştığı Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun, helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada, pervanenin çarpması sonucu şehit düştüğünü bildirdi.

Cankut Taşdan, Aykut Yılmaz, Emrah Yaşar  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Deprem bölgesinde helikopter pervanesinin çarptığı Jandarma Pilot Kıdemli Albay şehit oldu

Ankara

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım, kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit düşmüştür. Ailesine, Jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, kahraman şehidimizin, makamını ali eylesin, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin." ifadelerini kullandı.

Şehit Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun ailesine şehadet haberi verildi

Kahramanmaraş'ta helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada, pervanenin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun (50), Eskişehir'de yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Şehidin, Gündoğdu Mahallesi Filizer Sokak'ta babası Bekir Adalıoğlu ve annesi Lütfiye Adalıoğlu'nun yaşadığı eve gelen askeri yetkililer, şehadet haberini iletti. Adalıoğlu ailesinin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Evli ve 2 çocuk babası şehit albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun Ankara Jandarma Havacılık Daire Başkanlığında görevli olduğu öğrenildi.

Şehit albayın cenazesinin öğle vakti kılınacak namazın ardından Vişnelik Mahallesi'ndeki hava şehitliğinde toprağa verileceği bildirildi.

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit  Albay Oğuzhan Adalıoğlu için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, deprem bölgesinde helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada, pervanenin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesindeki görevi esnasında helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'na, Cenabıhak'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gemi adamları iaşe bedeli 98 lira oldu
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de
Deprem bölgesinde helikopter pervanesinin çarptığı Jandarma Pilot Kıdemli Albay şehit oldu
Şehit Piyade Er Adem Avunan, Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı
Sağlık Bakanı Koca: Deprem bölgesinde salgın anlamına gelebilecek bir veri söz konusu değil

Benzer haberler

Deprem bölgesinde helikopter pervanesinin çarptığı Jandarma Pilot Kıdemli Albay şehit oldu

Deprem bölgesinde helikopter pervanesinin çarptığı Jandarma Pilot Kıdemli Albay şehit oldu

Bakan Soylu: İşimizi bitirmeden, vatandaşımızı hayatının iyi bir noktasına kavuşturmadan buradan çıkmayacağız

Bakan Soylu: Deprem bölgesinde fahiş kira artışları konusunda devlet olarak gereğini yerine getiriyoruz

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet