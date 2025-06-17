Denizli'nin Çivril ilçesinde orman yangını çıktı
Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Denizli
Belence Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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Alevlere 2 helikopter, 10 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 28 personelle müdahale ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.